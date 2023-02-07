Цього року Україна потребує ще 17 млрд доларів на швидку відбудову енергетичної, критичної та житлової інфраструктури, а також відновлення економіки.
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Шмигаль назвав суму, яка потрібна для швидкого відновлення України цьогоріч
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Додано: Сер 22 лют, 2023 18:34
Шмигаль назвав суму, яка потрібна для швидкого...
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Шмигаль назвав суму, яка потрібна для швидкого відновлення України цьогоріч
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