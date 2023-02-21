Про це у Брюсселі журналістам повідомила перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.
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Україна розраховує повернути 4,6 млн українців з-за кордону для участі у відбудові — Свириденко
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Додано: Сер 22 лют, 2023 19:13
Україна розраховує повернути 4,6 млн українців з-за...
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Україна розраховує повернути 4,6 млн українців з-за кордону для участі у відбудові — Свириденко
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