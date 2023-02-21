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Україна розраховує повернути
4,6 млн українців з-за...

Україна розраховує повернути 4,6 млн українців з-за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 19:13

Україна розраховує повернути 4,6 млн українців з-за...

Пропонуємо до обговорення:
Про це у Брюсселі журналістам повідомила перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

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Україна розраховує повернути 4,6 млн українців з-за кордону для участі у відбудові — Свириденко
R2
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