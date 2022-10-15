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Відправка документів за кордон
поштою: що дозволено, а...

Відправка документів за кордон поштою: що дозволено, а...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 10:37

Відправка документів за кордон поштою: що дозволено, а...

Пропонуємо до обговорення:
Громадянам України дозволили відправляти документи поштою за кордон.

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Відправка документів за кордон поштою: що дозволено, а що заборонено надсилати з України
R2
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