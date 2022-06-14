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Українським медикам спростили
процес працевлаштування за...

Українським медикам спростили процес працевлаштування за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 10:55

Українським медикам спростили процес працевлаштування за...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд ухвалив механізм підтвердження кваліфікації медиків, які працевлаштовуються за кордоном.

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Українським медикам спростили процес працевлаштування за кордоном
R2
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