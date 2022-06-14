Уряд ухвалив механізм підтвердження кваліфікації медиків, які працевлаштовуються за кордоном.
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Українським медикам спростили процес працевлаштування за кордоном
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Додано: Чет 23 лют, 2023 10:55
Українським медикам спростили процес працевлаштування за...
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Дивися повний текст
Українським медикам спростили процес працевлаштування за кордоном
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