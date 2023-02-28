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Подкасти від Мінфін
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Подкасти з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 13:36

Подкасти від Мінфін

Шановні форумчани!
Колеги записують подкасти щодня.
Все про курс валют та прогноз курсу за 2 хвилини.
"Прямо по курсу" від Мінфін
Ірина_
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Повідомлень: 3558
З нами з: 14.09.13
Подякував: 909 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 18:10

"Прямо по курсу" від Мінфін
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3558
З нами з: 14.09.13
Подякував: 909 раз.
Подякували: 1905 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 18:44

"Прямо по курсу" від Мінфін
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3558
З нами з: 14.09.13
Подякував: 909 раз.
Подякували: 1905 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
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