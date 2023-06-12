Колеги записують подкасти щодня.
Все про курс валют та прогноз курсу за 2 хвилини.
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Подкасти з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Додано: Чет 23 лют, 2023 14:36
Подкасти від Мінфін
Шановні форумчани!
Колеги записують подкасти щодня.
Все про курс валют та прогноз курсу за 2 хвилини.
Додано: Вів 06 чер, 2023 16:09
Шановні форумчани, нагадую!
Колеги записують подкасти щодня.
Все про курс валют та прогноз курсу за 2 хвилини.
Додано: Пон 12 чер, 2023 13:50
Шановні форумчани, нагадую!
Колеги записують подкасти щодня.
Все про курс валют та прогноз курсу за 2 хвилини.
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