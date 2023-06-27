RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Портал Finance.UA:
підтримка, події, новини
/
Подкасти
/
Подкасти від Мінфін

Подкасти від Мінфін
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Подкасти з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 13:03

Шановні форумчани, нагадую!
Колеги записують подкасти щодня.
Все про курс валют та прогноз курсу за 2 хвилини.
"Прямо по курсу" від Мінфін
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3655
З нами з: 14.09.13
Подякував: 928 раз.
Подякували: 1913 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 13:09

Які є стратегії для інвестування в облігації 🎯

Послухати можна тут:
🔊Apple Podcasts
🔊 Spotify
🔊 GooglePodcasts
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3655
З нами з: 14.09.13
Подякував: 928 раз.
Подякували: 1913 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 12:22

Шановні форумчани, нагадую!
Колеги записують подкасти щодня.
Все про курс валют та прогноз курсу за 2 хвилини.
"Прямо по курсу" від Мінфін
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3655
З нами з: 14.09.13
Подякував: 928 раз.
Подякували: 1913 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератор: Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.