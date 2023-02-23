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ZEN випадково нарахував кошти та вимагає назад
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Чет 23 лют, 2023 20:09
Привіт. Орієнтовно пів року тому , ЗЕН випадково одну транзакцію провів два рази в мою користь. На той момент я це помітив не одразу , а потім коли помітив то звичайно просто це проігнорував. Трохи згодом я зняв кошти та закрив рахунок. Зараз (пів року потому) вони просять повернути кошти та погрожують судом. Чого можна чекати?:)
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 06:50
Це питання під справжнім ніком могло б викликати більше емоцій
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adeges
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 11:21
ZEN - це шо?
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 18:10
adeges що ви маєте на увазі ?
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Додано: Суб 25 лют, 2023 04:03
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vitaliian
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