Дайджест за 30 січня – 5 лютого 2023 року.
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Криптовалюти й світ навколо: у Європі з’явилася перша легальна крипта, а майнінг врятував заповідник від банкрутства
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:44
Криптовалюти й світ навколо: у Європі з’явилася перша...
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Дивися повний текст
Криптовалюти й світ навколо: у Європі з’явилася перша легальна крипта, а майнінг врятував заповідник від банкрутства
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