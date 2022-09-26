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Криптовалюти й світ навколо:
у Європі з’явилася перша...

Криптовалюти й світ навколо: у Європі з’явилася перша...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:44

Криптовалюти й світ навколо: у Європі з’явилася перша...

Пропонуємо до обговорення:
Дайджест за 30 січня – 5 лютого 2023 року.

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Криптовалюти й світ навколо: у Європі з’явилася перша легальна крипта, а майнінг врятував заповідник від банкрутства
R2
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