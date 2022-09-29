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Реєстрація відновлена: де можна
подати заявку на виплати...

Реєстрація відновлена: де можна подати заявку на виплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 20:15

Реєстрація відновлена: де можна подати заявку на виплати...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні відновили прийом заявок на грошову допомогу від УВКБ ООН. У січні 2023 року зареєструватися на виплати у 6600 гривень можна в офісах та виїзних пунктах в 10 регіонах.

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Реєстрація відновлена: де можна подати заявку на виплати 6600 гривень від ООН
R2
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