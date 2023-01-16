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Архітектори розробили концепт
відбудови Бородянки на...

Архітектори розробили концепт відбудови Бородянки на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 09:23

Архітектори розробили концепт відбудови Бородянки на...

Пропонуємо до обговорення:
За запитом Київської Обласної Державної Адміністрації та ОТГ Бородянка, команда українських архітекторів UVT GROUP розробили концепт та відеопрезентацію найшвидшої відбудови міста Бородянка.

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Архітектори розробили концепт відбудови Бородянки на Київшині (фото)
R2
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