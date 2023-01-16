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Архітектори розробили концепт відбудови Бородянки на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 25 лют, 2023 09:23
Пропонуємо до обговорення:
За запитом Київської Обласної Державної Адміністрації та ОТГ Бородянка, команда українських архітекторів UVT GROUP розробили концепт та відеопрезентацію найшвидшої відбудови міста Бородянка.
Дивися повний текст Архітектори розробили концепт відбудови Бородянки на Київшині (фото)
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