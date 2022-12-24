RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Чи треба платити податки
тим, хто за кордоном

Чи треба платити податки тим, хто за кордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 13:09

Чи треба платити податки тим, хто за кордоном

Пропонуємо до обговорення:
Про те як платити податки ми розбирались внашій статті:

Дивися повний текст
Чи треба платити податки тим, хто за кордоном
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98822
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 13:09

нужно
чем там думать-то
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5405
З нами з: 27.09.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 451 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 01:58

Налоги должны платить все 😆🤣😂
finuser539
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 28.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 20:49

Re: Чи треба платити податки тим, хто за кордоном

На основании чего платить налоги?
Они же нерезиденты.
M-A-X
 
Повідомлень: 1959
З нами з: 08.10.15
Подякував: 751 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 21:13

  M-A-X написав:На основании чего платить налоги?
Они же нерезиденты.


полгода и резиденты

другое дело что процесс геморройный и проще не отсвечивать
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5405
З нами з: 27.09.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 451 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 21:17

Re: Чи треба платити податки тим, хто за кордоном

Ах да, наше государство же еще имеет договора о что-то там двойном налогообложении.
Ранее не облагались доходы за границей.

Ладно, занесло меня на комментарии.
Не удалили бы один вчера комментарий этой писанины бы и не было.

Поэтому.
Правильно, любишь Украину, плати налоги.
Даже не так. Еще доплачивай.
M-A-X
 
Повідомлень: 1959
З нами з: 08.10.15
Подякував: 751 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
На що треба звертати увагу, коли замовляєте кредитну картку
R2 » Пон 13 лют, 2023 18:49
2 262
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 лют, 2023 19:15
lel
Банківський рахунок за кордоном для ФОП: всі ньюанси
R2 » Суб 11 лют, 2023 20:24
1 177
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 лют, 2023 20:24
maxprofit
Що буде, якщо не платити податки – покарання для ФОПів...
R2 » Суб 24 гру, 2022 13:03
2 1113
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2023 00:45
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.