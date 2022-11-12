RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Евакуацію в Німеччину продовжили
ще на місяць: умови поїздки

Евакуацію в Німеччину продовжили ще на місяць: умови поїздки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 19:06

Евакуацію в Німеччину продовжили ще на місяць: умови поїздки

Пропонуємо до обговорення:
Німецький уряд організовує безкоштовний потяг для українських біженців з Польщі у Німеччину. Доїхати можна із польського Перемишля у німецький Ганновер.

Дивися повний текст
Евакуацію в Німеччину продовжили ще на місяць: умови поїздки
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98772
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 19:06

Якби поїзд Київ — Варшава продовжили до Берліна, то було б ще краще
kuharukkajdasevgen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 26.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 00:43

Переїзд з Польші

Я хочу спитати, чи можу я переїхати з Польщі до Німеччини і отримати там захист- як їхали люди з України і отримали мешкання і фінансову допомогу. Дякую
olgaderkac32
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 27.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 08:59

Да можете.У меня знакомые переехали
majsakvitalij
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 27.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 15:00

Даже если в Польше был статус укр?
nanagarkusha1982
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 27.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 17:17

Re: Евакуацію в Німеччину продовжили ще на місяць: умови пої

Да.Полгода назад в Баварии можно было.Сейчас не могу сказать точно
majsakvitalij
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 27.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 21:26

Хтось купив? на сайті нбу її нема
kurovskyias
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 27.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Лютий — останній місяць стабільних цін на нерухомість, —... 1, 2
R2 » Суб 04 лют, 2023 21:52
10 979
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 лют, 2023 20:47
hazanovich_alexey
Київстар запустив новий тариф: ціна та умови підключення
R2 » Чет 08 гру, 2022 15:54
9 1233
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 січ, 2023 21:33
GALeon
Китай показав ракету нового покоління для посадки на Місяць
R2 » Суб 12 лис, 2022 23:14
1 242
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 лис, 2022 01:00
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.