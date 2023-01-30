За січень 2023 року пунктами обміну валют авансово сплачено до бюджету 21,1 млн грн податку на прибуток. Це втричі більше, ніж за весь 2021 рік.
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Гетманцев: за січень обмінники авансово сплатили більше 21 млн грн податків
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Додано: Пон 27 лют, 2023 22:11
Гетманцев: за січень обмінники авансово сплатили більше...
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Гетманцев: за січень обмінники авансово сплатили більше 21 млн грн податків
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