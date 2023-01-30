RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гетманцев: за січень обмінники
авансово сплатили більше...

Гетманцев: за січень обмінники авансово сплатили більше...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 22:11

Гетманцев: за січень обмінники авансово сплатили більше...

Пропонуємо до обговорення:
За січень 2023 року пунктами обміну валют авансово сплачено до бюджету 21,1 млн грн податку на прибуток. Це втричі більше, ніж за весь 2021 рік.

Дивися повний текст
Гетманцев: за січень обмінники авансово сплатили більше 21 млн грн податків
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98772
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Більше половини вакансій вимагають знання англійської,...
R2 » Нед 19 лют, 2023 10:19
8 466
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 лют, 2023 14:29
Faceless
У кого більше: хто увійшов у 2023 з найвищим зростанням...
R2 » Пон 30 січ, 2023 22:37
2 252
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 січ, 2023 00:53
summacut
Гетманцев оприлюднив концепт «Податкової в смартфоні»
R2 » Сер 25 січ, 2023 19:56
1 219
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 січ, 2023 19:57
welmexplus

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Айбокс Банк (238)
27.02.2023 22:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.