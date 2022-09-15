Робота у Великій Британії: де працюють та скільки...

Біженці з України, які тимчасово проживають у Великобританії можуть розраховувати на працевлаштування в країні.
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Робота у Великій Британії: де працюють та скільки отримують українці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 лют, 2023 10:15
Робота у Великій Британії: де працюють та скільки...
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Робота у Великій Британії: де працюють та скільки отримують українці
Додано: Вів 28 лют, 2023 10:15
Я искал работу в Великобритании на сайте -
Там большая база и отзывы есть
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