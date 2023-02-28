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Українцям відповіли, чи
дійсно тарифи на електрику...

Українцям відповіли, чи дійсно тарифи на електрику...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 12:25

Українцям відповіли, чи дійсно тарифи на електрику...

Пропонуємо до обговорення:
Журналісти з'ясували, чи справді тарифи на електрику зростуть учетверо. Вони одразу уточнили: наразі немає жодного рішення, яке б змінювало чинний тариф. Але саму концепцію справді обговорюють.

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Українцям відповіли, чи дійсно тарифи на електрику зростуть у 4 рази
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 12:37

було 90 коп., стало 1.68 - не переглядався

Гроші на це мали б закладатися у тариф на електроенергію, але він не переглядався з 2017 року. Люди, як і до війни, платять 1,68 за кіловат.

було 90 коп., стало 1.68 - не переглядався
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 08:56

Українцям відповіли, чи дійсно тарифи на електрику зростуть у 4 рази - в тексте тема сисек не раскрыта.
Умейте маскировать рекламу в правильном контексте.
p_a_l
 
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