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Україна має намір відобразити
в програмі з МВФ...

Україна має намір відобразити в програмі з МВФ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 12:46

Україна має намір відобразити в програмі з МВФ...

Пропонуємо до обговорення:
Нова програма Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо заходів податкової політики буде зосереджена на поліпшенні податкового адміністрування і може відображати післявоєнне переформатування податкової системи для залучення інвестицій і бізнесу, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

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Україна має намір відобразити в програмі з МВФ післявоєнне переформатування податкової системи - Марченко
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