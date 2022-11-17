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Україна має намір відобразити в програмі з МВФ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 бер, 2023 12:46
Пропонуємо до обговорення:
Нова програма Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо заходів податкової політики буде зосереджена на поліпшенні податкового адміністрування і може відображати післявоєнне переформатування податкової системи для залучення інвестицій і бізнесу, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.
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