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Цього року виплата пенсій
коштуватиме державі 700...

Цього року виплата пенсій коштуватиме державі 700...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 02:20

Цього року виплата пенсій коштуватиме державі 700...

Пропонуємо до обговорення:
Цього року виплата пенсій коштуватиме державі 700 мільярдів.

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Цього року виплата пенсій коштуватиме державі 700 мільярдів. Де братимуть гроші — роз'яснення Гетманцева
R2
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