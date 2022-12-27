Цього року виплата пенсій коштуватиме державі 700 мільярдів.
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Цього року виплата пенсій коштуватиме державі 700 мільярдів. Де братимуть гроші — роз'яснення Гетманцева
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Додано: Нед 05 бер, 2023 02:20
Цього року виплата пенсій коштуватиме державі 700...
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Дивися повний текст
Цього року виплата пенсій коштуватиме державі 700 мільярдів. Де братимуть гроші — роз'яснення Гетманцева
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