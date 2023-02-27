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Скільки грошей хочуть заробити
інвестори перед виходом...

Скільки грошей хочуть заробити інвестори перед виходом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 17:08

Скільки грошей хочуть заробити інвестори перед виходом...

Пропонуємо до обговорення:
Одне з найпопулярніших фінансових питань: скільки інвесторам достатньо коштів, аби комфортно вийти на пенсію?

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Скільки грошей хочуть заробити інвестори перед виходом на пенсію (дослідження)
R2
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