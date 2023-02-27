Одне з найпопулярніших фінансових питань: скільки інвесторам достатньо коштів, аби комфортно вийти на пенсію?
Дивися повний текст
Скільки грошей хочуть заробити інвестори перед виходом на пенсію (дослідження)
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 05 бер, 2023 17:08
Скільки грошей хочуть заробити інвестори перед виходом...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Скільки грошей хочуть заробити інвестори перед виходом на пенсію (дослідження)
|