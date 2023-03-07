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на тему Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.

Додано: Вів 07 бер, 2023 11:48 Розіграш 150 тисяч гривень



З 1 березня по 30 квітня 2023 року клієнти АТ «КБ Глобус» та АБ «Банк кредит Дніпро» можуть виграти приз у розмірі до 15 тисяч гривень, навчання або квитки на конференцію за розміщення депозиту в гривні.



Як взяти участь у розіграші:

з 1 березня 2023 року до 30 квітня 2023 року включно розмістити в банку АТ " КБ Глобус" або АБ «Банк кредит Дніпро» депозит в національній валюті сумою від 50 тис. грн;

подати заявку на участь на сторінці акції . Період дії заявки — 30 календарних днів;

заповнити форму підтвердження відкриття депозиту, вказавши номер та дату договору, строк вкладу у місяцях, суму та валюту за договором.



Важливо, що учасник може розмістити два депозити: один в Банку Глобус і один в Банку Кредит Дніпро — і відповідно отримати в два рази більше шансів на виграш.



Скільки можна виграти

Призовий фонд — 150 000 грн. 33 500 грн учасники отримають у грошовій формі, інша частина — це доступи до курсу навчання та квитки на конференцію:



Приз № 1 — 15 000 гривень (виграє одна людина);

Приз № 2 — 7 500 гривень (виграє одна людина);

Приз № 3 — 3 000 гривень (виграє одна людина);

Приз № 4 — 1000 гривень (виграють 8 учасників);

Приз № 5 — Курс навчання від Академії Мінфіну (виграють 5 учасників);

Приз № 6 — Квиток на офлайн конференцію «Жити на відсотки» (отримають 5 учасників);

Приз № 7 — Квиток на онлайн конференцію «Жити на відсотки» (отримають 10 учасників).



Крім того, всі учасники акції отримають промокод, за яким їм буде наданий пакет корисних інвестиційних матеріалів у чат-боті Академії Мінфін та спеціальні умови для навчання.



Які депозити не беруть участь у акції:

оформлені після закінчення періоду дії акції;

оформлені до дати подання заявки у відповідній формі на сторінці акції;

підтверджені до початку періоду дії цієї акції;

не підтверджені учасником акції.



Переможців буде визначено методом випадкового комп’ютерного підбору за допомогою сервісу Random.org серед групи учасників акції, які розмістили та підтвердили відкриття депозиту, а також виконали всі умови.



Хочу розмістити депозит та отримати приз Відкривайте депозит в Банку Глобус або Банку Кредит Дніпро та вигравайте різноманітні призи!З 1 березня по 30 квітня 2023 року клієнти АТ «КБ Глобус» та АБ «Банк кредит Дніпро» можуть виграти приз у розмірі до 15 тисяч гривень, навчання або квитки на конференцію за розміщення депозиту в гривні.з 1 березня 2023 року до 30 квітня 2023 року включно розмістити в банку АТ " КБ Глобус" або АБ «Банк кредит Дніпро» депозит в національній валюті сумою від 50 тис. грн;подати заявку на участь на. Період дії заявки — 30 календарних днів;заповнити форму підтвердження відкриття депозиту, вказавши номер та дату договору, строк вкладу у місяцях, суму та валюту за договором.Важливо, що учасник може розмістити два депозити: один в Банку Глобус і один в— і відповідно отримати в два рази більше шансів на виграш.Призовий фонд — 150 000 грн. 33 500 грн учасники отримають у грошовій формі, інша частина — це доступи до курсу навчання та квитки на конференцію:Приз № 1 — 15 000 гривень (виграє одна людина);Приз № 2 — 7 500 гривень (виграє одна людина);Приз № 3 — 3 000 гривень (виграє одна людина);Приз № 4 — 1000 гривень (виграють 8 учасників);Приз № 5 — Курс навчання від Академії Мінфіну (виграють 5 учасників);Приз № 6 — Квиток на офлайн конференцію «Жити на відсотки» (отримають 5 учасників);Приз № 7 — Квиток на онлайн конференцію «Жити на відсотки» (отримають 10 учасників).Крім того, всі учасники акції отримають промокод, за яким їм буде наданий пакет корисних інвестиційних матеріалів ута спеціальні умови для навчання.оформлені після закінчення періоду дії акції;оформлені до дати подання заявки у відповідній формі на сторінці акції;підтверджені до початку періоду дії цієї акції;не підтверджені учасником акції.Переможців буде визначено методом випадкового комп’ютерного підбору за допомогою сервісу Random.org серед групи учасників акції, які розмістили та підтвердили відкриття депозиту, а також виконали всі умови. Ірина_

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