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Розіграш 150 тисяч гривень

Розіграш 150 тисяч гривень
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 11:48

Розіграш 150 тисяч гривень

Відкривайте депозит в Банку Глобус або Банку Кредит Дніпро та вигравайте різноманітні призи!

З 1 березня по 30 квітня 2023 року клієнти АТ «КБ Глобус» та АБ «Банк кредит Дніпро» можуть виграти приз у розмірі до 15 тисяч гривень, навчання або квитки на конференцію за розміщення депозиту в гривні.

Як взяти участь у розіграші:
з 1 березня 2023 року до 30 квітня 2023 року включно розмістити в банку АТ " КБ Глобус" або АБ «Банк кредит Дніпро» депозит в національній валюті сумою від 50 тис. грн;
подати заявку на участь на сторінці акції. Період дії заявки — 30 календарних днів;
заповнити форму підтвердження відкриття депозиту, вказавши номер та дату договору, строк вкладу у місяцях, суму та валюту за договором.

Важливо, що учасник може розмістити два депозити: один в Банку Глобус і один в Банку Кредит Дніпро — і відповідно отримати в два рази більше шансів на виграш.

Скільки можна виграти
Призовий фонд — 150 000 грн. 33 500 грн учасники отримають у грошовій формі, інша частина — це доступи до курсу навчання та квитки на конференцію:

Приз № 1 — 15 000 гривень (виграє одна людина);
Приз № 2 — 7 500 гривень (виграє одна людина);
Приз № 3 — 3 000 гривень (виграє одна людина);
Приз № 4 — 1000 гривень (виграють 8 учасників);
Приз № 5 — Курс навчання від Академії Мінфіну (виграють 5 учасників);
Приз № 6 — Квиток на офлайн конференцію «Жити на відсотки» (отримають 5 учасників);
Приз № 7 — Квиток на онлайн конференцію «Жити на відсотки» (отримають 10 учасників).

Крім того, всі учасники акції отримають промокод, за яким їм буде наданий пакет корисних інвестиційних матеріалів у чат-боті Академії Мінфін та спеціальні умови для навчання.

Які депозити не беруть участь у акції:
оформлені після закінчення періоду дії акції;
оформлені до дати подання заявки у відповідній формі на сторінці акції;
підтверджені до початку періоду дії цієї акції;
не підтверджені учасником акції.

Переможців буде визначено методом випадкового комп’ютерного підбору за допомогою сервісу Random.org серед групи учасників акції, які розмістили та підтвердили відкриття депозиту, а також виконали всі умови.

Хочу розмістити депозит та отримати приз
Ірина_
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Повідомлень: 3598
З нами з: 14.09.13
Подякував: 916 раз.
Подякували: 1905 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 13:50

«Мінфін» разом з партнерами — Банк Глобус, Банк Кредит Дніпро та Sportbank — продовжує «Весняну підзарядку депозитів». Грошовий призовий фонд зріс до 165 тисяч гривень.

👉Відкривайте депозитний вклад від 50 тис. грн, отримайте бонус від «Мінфіну» та шанс виграти грошовий приз: від 1 тис. грн до 15 тис. Можна відкрити депозит у всіх трьох банках та потроїти свої шанси на виграш!

А крім того, можна виграти квитки на нашу конференцію про інвестиції «Жити на відсотки» та будь-який курс навчання від Академії «Мінфін».

Детальніше про правила акції
Депозитні пропозиції, що приймають участь в розіграші

📆 Акція триватиме по 30 квітня 2023 року.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3598
З нами з: 14.09.13
Подякував: 916 раз.
Подякували: 1905 раз.
 
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