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Виплати багатодітним у 2023:
скільки отримуватиме сім'я...

Виплати багатодітним у 2023: скільки отримуватиме сім'я...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 19:04

Виплати багатодітним у 2023: скільки отримуватиме сім'я...

Пропонуємо до обговорення:
За законом України, коли у подружжя більше трьох дітей, то їм надають статус багатодітної сім'ї. Відтак, для таких категорій населення передбачені певні пільги та соцвиплати.

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Виплати багатодітним у 2023: скільки отримуватиме сім'я за кожну дитину
R2
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