Збереження довіри до гривні допоможе підтримати стійкість економіки під час війни.
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Як змінюються ставки за кредитами та депозитами - статистика НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 08 бер, 2023 01:17
Як змінюються ставки за кредитами та депозитами -...
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Дивися повний текст
Як змінюються ставки за кредитами та депозитами - статистика НБУ
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