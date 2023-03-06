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Військовослужбовцям у тилу планують повернути надбавки у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 бер, 2023 09:17
Пропонуємо до обговорення:
Нещодавно Міноборони України змінило порядок нарахування зарплат військовослужбовцям, скасувавши додаткові виплати для тих військових, які не виконують бойових задач.
Дивися повний текст Військовослужбовцям у тилу планують повернути надбавки у 30 тисяч гривень і встановити нові
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П'ят 18 лис, 2022 10:44
germ