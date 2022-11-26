Народні депутати пропонують дозволити виїжджати за кордон в умовах воєнного стану студентам, спортсменам та іншим громадянам, які не підлягають мобілізації.
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У Раді пропонують відкрити кордони для чоловіків, але з умовами
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Додано: Сер 08 бер, 2023 10:28
У Раді пропонують відкрити кордони для чоловіків, але з...
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Дивися повний текст
У Раді пропонують відкрити кордони для чоловіків, але з умовами
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