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Фонд гарантування почав ліквідацію «Айбокс Банку»
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Додано: Сер 08 бер, 2023 17:18
Пропонуємо до обговорення:
Фонд гарантування вкладів фізосіб розпочав процедуру ліквідації приватного акціонерного товариства «Айбокс Банк» строком на три роки з 8 березня 2023 року до 7 березня 2026 року включно.
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Додано: Сер 08 бер, 2023 17:18
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