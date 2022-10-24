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Фонд гарантування почав
ліквідацію «Айбокс Банку»

Фонд гарантування почав ліквідацію «Айбокс Банку»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 17:18

Фонд гарантування почав ліквідацію «Айбокс Банку»

Пропонуємо до обговорення:
Фонд гарантування вкладів фізосіб розпочав процедуру ліквідації приватного акціонерного товариства «Айбокс Банк» строком на три роки з 8 березня 2023 року до 7 березня 2026 року включно.

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Фонд гарантування почав ліквідацію «Айбокс Банку»
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 17:18

Ну и пусть зато прозрачней свет
Investor_K
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Модератори: Ірина_, Модератор

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