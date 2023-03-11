Євроінтеграція України вже має вплив на деякі сфери життя українців.
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В Україні зміняться правила оподаткування доходів з інвестицій: що треба знати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 08 бер, 2023 21:30
В Україні зміняться правила оподаткування доходів з...
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В Україні зміняться правила оподаткування доходів з інвестицій: що треба знати
Додано: Сер 15 бер, 2023 20:27
Re: В Україні зміняться правила оподаткування доходів з...
Я так понял, евроинтеграция - это гуд?
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