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Денежный перевод с
России в Украину

Денежный перевод с России в Украину
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 10:02

Денежный перевод с России в Украину

Добрый день. Скажите пожалуйста сейчас возможно как то получить денежный перевод с России в Украину, и через какую систему или банк? Спасибо.
inna_matyash_93
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З нами з: 09.03.23
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