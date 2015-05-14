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Денежный перевод с России в Украину
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 09 бер, 2023 10:02
Добрый день. Скажите пожалуйста сейчас возможно как то получить денежный перевод с России в Украину, и через какую систему или банк? Спасибо.
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inna_matyash_93
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