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Як вибрати електромобіль?
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Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Додано: Чет 09 бер, 2023 23:38
На сайті https://s3xycars.com.ua/
можна знайти інформацію про електромобілі, їх технічні характеристики різних моделей, комплектацій, нюанси експлуатації, відгуки реальних власників.
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OlegVatun
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