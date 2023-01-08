При виборі дизельного автомобіля важливу роль відіграє ресурс двигуна. Від чого він залежить.
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Як довго «живуть» сучасні дизельні автомобілі
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Додано: Суб 11 бер, 2023 11:34
Як довго «живуть» сучасні дизельні автомобілі
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Дивися повний текст
Як довго «живуть» сучасні дизельні автомобілі
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