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Як довго «живуть» сучасні
дизельні автомобілі

Як довго «живуть» сучасні дизельні автомобілі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 11:34

Як довго «живуть» сучасні дизельні автомобілі

Пропонуємо до обговорення:
При виборі дизельного автомобіля важливу роль відіграє ресурс двигуна. Від чого він залежить.

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Як довго «живуть» сучасні дизельні автомобілі
R2
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