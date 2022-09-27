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"Плаваюче місто": унікальний
круїз навколо світу за 3...

"Плаваюче місто": унікальний круїз навколо світу за 3...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 11:52

"Плаваюче місто": унікальний круїз навколо світу за 3...

Пропонуємо до обговорення:
Перший у світі трирічний кругосвітній круїз уже відкритий для бронювання.

Дивися повний текст
\"Плаваюче місто\": унікальний круїз навколо світу за 3 роки (фото)
R2
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