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В Україні запроваджують
меценатські пенсії - подробиці...

В Україні запроваджують меценатські пенсії - подробиці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 14:25

В Україні запроваджують меценатські пенсії - подробиці...

Пропонуємо до обговорення:
Постанова Пенсійного фонду про механізм меценатських пенсій схвалена Мін'юстом та запрацює найближчим часом.

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В Україні запроваджують меценатські пенсії - подробиці від Мінсоцполітики
R2
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Т.е. пенсионерам надеяться на милостыню?
alex7k
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 16:32

Не розумію навіщо в "цій схемі" посередник ПФУ, який ще й собі забере 30%?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 16:46

Re: В Україні запроваджують меценатські пенсії - подробиці..

Проще напрямую.
Hella
 
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