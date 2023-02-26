Постанова Пенсійного фонду про механізм меценатських пенсій схвалена Мін'юстом та запрацює найближчим часом.
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В Україні запроваджують меценатські пенсії - подробиці від Мінсоцполітики
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Додано: Суб 11 бер, 2023 14:25
В Україні запроваджують меценатські пенсії - подробиці...
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В Україні запроваджують меценатські пенсії - подробиці від Мінсоцполітики
Додано: Суб 11 бер, 2023 16:32
Не розумію навіщо в "цій схемі" посередник ПФУ, який ще й собі забере 30%?
Додано: Суб 11 бер, 2023 16:46
Re: В Україні запроваджують меценатські пенсії - подробиці..
Проще напрямую.
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