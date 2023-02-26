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В Україні запроваджують
меценатські пенсії - подробиці...

В Україні запроваджують меценатські пенсії - подробиці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 14:25

В Україні запроваджують меценатські пенсії - подробиці...

Пропонуємо до обговорення:
Постанова Пенсійного фонду про механізм меценатських пенсій схвалена Мін'юстом та запрацює найближчим часом.

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В Україні запроваджують меценатські пенсії - подробиці від Мінсоцполітики
R2
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 14:25

Т.е. пенсионерам надеяться на милостыню?
alex7k
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 16:32

Не розумію навіщо в "цій схемі" посередник ПФУ, який ще й собі забере 30%?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 16:46

Re: В Україні запроваджують меценатські пенсії - подробиці..

Проще напрямую.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 17:07

Легалізація хабарів

«будь-яка особа, громадянин, який проживає в Україні, за кордоном, може здійснити на свій розсуд благодійну пожертву в Пенсійний фонд для того, щоб, наприклад, допомогти збільшити розмір пенсій для своїх батьків чи бабусь, чи для дідусів, чи просто для небайдужої людини». «І таким чином це призведе для збільшення розміру пенсії для такої людини, на користь якої здійснено благодійний внесок», — додала Марчак.

Оце так схема! Щоб податкова не питала "звідки гроші". Цікаво, чи зможуть ці ̶к̶о̶р̶у̶п̶ц̶і̶о̶н̶е̶р̶и̶ пенсіонери отримувати свої пенсії, якщо живуть за кордоном? Чи будуть перевіряти того, хто зробив благодійний внесок у великому розмірі? І ще багато різних запитань...
fler
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 18:06

fler 30% ПФУ забирає собі - тож це така сплата податків.
equinox
 
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