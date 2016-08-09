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Чому не варто заряджати
телефон на 100%

Чому не варто заряджати телефон на 100%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 18:13

Чому не варто заряджати телефон на 100%

Пропонуємо до обговорення:
Щоб продовжити термін служби акумулятора, експерти рекомендують підтримувати його рівень заряду між 20% і 80%. Іншими словами, не варто заряджати телефон на 100% або давати йому розрядитися нижче 20%.

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Чому не варто заряджати телефон на 100%
R2
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 18:13

"20% і 80%" тобто фактично ваш телефон працює на 60% заряду, а 40% ви "економите" :)
equinox
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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