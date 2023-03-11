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Чому не варто заряджати телефон на 100%
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Додано: Суб 11 бер, 2023 18:13
Пропонуємо до обговорення:
Щоб продовжити термін служби акумулятора, експерти рекомендують підтримувати його рівень заряду між 20% і 80%. Іншими словами, не варто заряджати телефон на 100% або давати йому розрядитися нижче 20%.
Дивися повний текст Чому не варто заряджати телефон на 100%
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R2
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Додано: Суб 11 бер, 2023 18:13
"20% і 80%" тобто фактично ваш телефон працює на 60% заряду, а 40% ви "економите" :)
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equinox
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Додано: Нед 12 бер, 2023 01:56
Так колись читав в даташиті якогось японського 18650 про кількість циклів, після чого акум втрачає 30% ємності. Тут, звичайно, не 18650, але теж літій-іон. Так от - 1000 циклів при 0...100% і 4000 при 20...80.
І ще - коли телефон показує 100% і перестає світитися індикатор зарядки - заряд продовжується ще десь півгодини-годину малим током. Тобто 100, що ми бачимо, то не зовсім 100. Я думаю десь 95%.
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alibob
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