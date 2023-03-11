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Чому не варто заряджати телефон на 100%
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Додано: Суб 11 бер, 2023 18:13
Пропонуємо до обговорення:
Щоб продовжити термін служби акумулятора, експерти рекомендують підтримувати його рівень заряду між 20% і 80%. Іншими словами, не варто заряджати телефон на 100% або давати йому розрядитися нижче 20%.
Дивися повний текст Чому не варто заряджати телефон на 100%
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R2
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Додано: Суб 11 бер, 2023 18:13
"20% і 80%" тобто фактично ваш телефон працює на 60% заряду, а 40% ви "економите" :)
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equinox
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Додано: Нед 12 бер, 2023 01:56
Так колись читав в даташиті якогось японського 18650 про кількість циклів, після чого акум втрачає 30% ємності. Тут, звичайно, не 18650, але теж літій-іон. Так от - 1000 циклів при 0...100% і 4000 при 20...80.
І ще - коли телефон показує 100% і перестає світитися індикатор зарядки - заряд продовжується ще десь півгодини-годину малим током. Тобто 100, що ми бачимо, то не зовсім 100. Я думаю десь 95%.
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alibob
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Додано: Нед 12 бер, 2023 11:59
Заряжаю чисто до 100% и причем быстрой зарядкой, 33 Вт из комплекта свой Poco X3 PRO, за 19 мечты месяцев потерял ~10% ёмкости
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ufologya
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Додано: Нед 12 бер, 2023 13:23
alibob написав:
Так колись читав в даташиті якогось японського 18650 про кількість циклів, після чого акум втрачає 30% ємності. Тут, звичайно, не 18650, але теж літій-іон. Так от - 1000 циклів при 0...100% і 4000 при 20...80.
І ще - коли телефон показує 100% і перестає світитися індикатор зарядки - заряд продовжується ще десь півгодини-годину малим током. Тобто 100, що ми бачимо, то не зовсім 100. Я думаю десь 95%.
Есть такая штука - свисток - показывает потребление при зарядке. Если заряжать смартфон в выключенном состоянии то на все 100% не зарядит. Постоянно идет подпитка телефона малыми токами 6-20 мА.
И это наводит на мысль - Телефон выключен или делает вид что он выключен и постоянно что то фиксирует?
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p_a_l
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Додано: Нед 12 бер, 2023 13:28
R2 а 100% це скільки в токах?
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Ромасик
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Додано: Нед 12 бер, 2023 14:05
p_a_l написав: alibob написав:
Так колись читав в даташиті якогось японського 18650 про кількість циклів, після чого акум втрачає 30% ємності. Тут, звичайно, не 18650, але теж літій-іон. Так от - 1000 циклів при 0...100% і 4000 при 20...80.
І ще - коли телефон показує 100% і перестає світитися індикатор зарядки - заряд продовжується ще десь півгодини-годину малим током. Тобто 100, що ми бачимо, то не зовсім 100. Я думаю десь 95%.
Есть такая штука - свисток - показывает потребление при зарядке. Если заряжать смартфон в выключенном состоянии то на все 100% не зарядит. Постоянно идет подпитка телефона малыми токами 6-20 мА.
И это наводит на мысль - Телефон выключен или делает вид что он выключен и постоянно что то фиксирует?
если заряжать смарт в "выключенном"состоянии - экран смарта часто показывает динамику уровня заряда - т.е. даже не скрыаает, что он не совсем "выключен". Т.е. что-то общее есть и с телевизором с вилкой в розетке - в режиме "стэндбай".
Но наверное, аккум из телефона не зря же вытаскивают потенциальные "объекты слежки"
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flysoulfly
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