#Лютийдонат: 11 “Чаклунів” для ЗСУ та майже 31 000 учасників
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#Лютийдонат: 11 “Чаклунів” для ЗСУ та майже 31 000 учасників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 11 бер, 2023 21:16
#Лютийдонат: 11 “Чаклунів” для ЗСУ та майже 31 000 учасників
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Дивися повний текст
#Лютийдонат: 11 “Чаклунів” для ЗСУ та майже 31 000 учасників
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