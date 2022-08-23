У 2023 році, попри продовження війни, економіка може уникнути падіння.
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Повноцінне відновлення економіки розпочнеться з 2024 року - НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 12 бер, 2023 08:08
Повноцінне відновлення економіки розпочнеться з 2024...
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Повноцінне відновлення економіки розпочнеться з 2024 року - НБУ
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