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Повноцінне відновлення економіки
розпочнеться з 2024...

Повноцінне відновлення економіки розпочнеться з 2024...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 08:08

Повноцінне відновлення економіки розпочнеться з 2024...

Пропонуємо до обговорення:
У 2023 році, попри продовження війни, економіка може уникнути падіння.

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Повноцінне відновлення економіки розпочнеться з 2024 року - НБУ
R2
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