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Українці мають один із найдешевших
тарифів на світло у...

Українці мають один із найдешевших тарифів на світло у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 17:26

Українці мають один із найдешевших тарифів на світло у...

Пропонуємо до обговорення:
Навіть в умовах російських терористичних атак електрика в Україні все ще коштує порівняно недорого – особливо, якщо подивитися на цінники в Європі.

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Українці мають один із найдешевших тарифів на світло у Європі: порівняння цін
R2
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 17:26

Зп и пенсии сравнивать не пробовали?
Или уже начинаем мантры читать,чтобы народ бучу не поднял при повышении тарифов?
Konst1988
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 17:28

Зарплатню також найменшу. Порівнюйте тарифи у відсотках до середньої зарплати, якщо хочеться аргументувати, що тарифи потрібно піднімати.
crazy
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 17:35

Re: Українці мають один із найдешевших тарифів на світло у..

crazy написав:Зарплатню також найменшу...
секретутка Нафтагпзу з вами не згідна
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 02:11

А програмістів не замінять? Більшість програмістів яких я знаю використовують чат gbt для роботи, хоча поки він ще не ідеальний, але став незамінимим помічником в написанні коду.. Так само заміняє тім лідів, організовує роботу офісу і прописує план роботи як мінімум на найближчий час
carpe8diem2
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