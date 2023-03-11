логічно, якщо пенсія низькі, то еенергію треба нижче собівартості купувати. української собівартості, не європейської.
щодо цін в Іспанії та Португалії - це або жарт, або якась маніпуляція - нема такої дешевої електроенергії
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Додано: Вів 14 бер, 2023 21:57
Re: Українці мають один із найдешевших тарифів на світло у..
логічно, якщо пенсія низькі, то еенергію треба нижче собівартості купувати. української собівартості, не європейської.
щодо цін в Іспанії та Португалії - це або жарт, або якась маніпуляція - нема такої дешевої електроенергії
Додано: Сер 15 бер, 2023 20:16
Re: Українці мають один із найдешевших тарифів на світло у..
Я слышал уже собираются повышать.
Вброс сработал.
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