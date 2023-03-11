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Українці мають один із найдешевших
тарифів на світло у...

Українці мають один із найдешевших тарифів на світло у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 21:57

Re: Українці мають один із найдешевших тарифів на світло у..

логічно, якщо пенсія низькі, то еенергію треба нижче собівартості купувати. української собівартості, не європейської.

щодо цін в Іспанії та Португалії - це або жарт, або якась маніпуляція - нема такої дешевої електроенергії
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 22:31

Доповышаются,сволочи...
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 20:16

Re: Українці мають один із найдешевших тарифів на світло у..

Я слышал уже собираются повышать.
Вброс сработал.
M-A-X
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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