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У чому різниця між цифровою
та безготівковою гривнею

У чому різниця між цифровою та безготівковою гривнею
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 18:43

У чому різниця між цифровою та безготівковою гривнею

Пропонуємо до обговорення:
У вересні 2021 року Національний банк відкрив проєкт "Е-гривня".

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У чому різниця між цифровою та безготівковою гривнею
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 20:39

Те, кто видели удаленное сообщение, все поняли о цифровой гривне.
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