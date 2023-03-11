У вересні 2021 року Національний банк відкрив проєкт "Е-гривня".
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У чому різниця між цифровою та безготівковою гривнею
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 13 бер, 2023 18:43
У чому різниця між цифровою та безготівковою гривнею
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У чому різниця між цифровою та безготівковою гривнею
Додано: Пон 13 бер, 2023 21:27
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