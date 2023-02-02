Кабінет міністрів затвердив державну антикорупційну програму на 2023-2025 роки.
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Кабмін затвердив антикорупційну програму
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Додано: Вів 14 бер, 2023 14:53
Кабмін затвердив антикорупційну програму
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Кабмін затвердив антикорупційну програму
Додано: Сер 15 бер, 2023 20:20
Re: Кабмін затвердив антикорупційну програму
До одного места это все.
Будто бы властьимущие радеют за население.
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