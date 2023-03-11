Майже кожен третій українець наразі офіційно безробітний.
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30% українців наразі офіційно безробітні. 5 професій, які можна опанувати досить швидко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 14 бер, 2023 15:48
30% українців наразі офіційно безробітні. 5 професій,...
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30% українців наразі офіційно безробітні. 5 професій, які можна опанувати досить швидко
Додано: Вів 14 бер, 2023 15:48
Не знала, що рекрутером можна влаштуватись, не маючи профільної освіти
Додано: Сер 15 бер, 2023 20:21
Re: 30% українців наразі офіційно безробітні. 5 професій,...
А сколько было?
Это из 30% из оставшихся?
Число получателей субсидии сократилось?
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