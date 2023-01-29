RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Цифрові гроші: економіст
розповів про переваги...

Цифрові гроші: економіст розповів про переваги...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 06:00

Цифрові гроші: економіст розповів про переваги...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні розробляють цифрові гривні, які будуть дорівнювати звичайним та можуть бути корисними у протидії корупції. Співвідношення до звичної для українців гривні буде 1/1.

Дивися повний текст
Цифрові гроші: економіст розповів про переваги електронної гривні
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98822
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 06:00

Такой понтовый заголовок и опять ничего не сказано. Особенно улыбнуло отсутствие комиссии. Расскажите "эксперту", что банк её и при обычном безнале брать не обязан и таки берут не все. А нал передать из рук в руки даже чаще всего без комиссий обходится :P
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3025
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 20:14

Re: Цифрові гроші: економіст наврал

Да это новый "тренд"
Попробуй скажи слово против тренда
ЧатЖПТ будет встроен в деньги?

Хотя, а какая мне разница?
M-A-X
 
Повідомлень: 1956
З нами з: 08.10.15
Подякував: 751 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Питання РРО для ФОПів вирішене: Гетманцев розповів,...
R2 » Сер 08 бер, 2023 12:40
8 707
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 бер, 2023 07:01
udodandrej255
Інвестиції в нерухомість: куди вкладати гроші
R2 » Нед 26 лют, 2023 21:16
2 408
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 лют, 2023 10:28
Forum
У двох областях України найвигідніше вкладати гроші в житло
R2 » Нед 29 січ, 2023 17:49
1 302
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 січ, 2023 17:49
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.