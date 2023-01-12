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Credit Suisse позичить у
Нацбанку Швейцарії до 54 млрд...

Credit Suisse позичить у Нацбанку Швейцарії до 54 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 12:05

Credit Suisse позичить у Нацбанку Швейцарії до 54 млрд...

Пропонуємо до обговорення:
Банк Credit Suisse збирається позичити до 54 мільярдів доларів у Швейцарського національного банку після того, як його акції впали на рекордні 24% у середу на тлі проблем зі звітністю.

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Credit Suisse позичить у Нацбанку Швейцарії до 54 млрд дол. після рекордного падіння акцій
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 12:05

ай-ай-ай
как интересно


Нагадаємо, Credit Suisse 13 березня заявив, що виявив «істотні недоліки» у своїй фінансовій звітності. Банк зазначив, що збирається внести зміни в процедури аудиту та внутрішнього контролю.


и это там где с улицы счет от 300к требуют, ну-ну
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 12:17

R2 людоньки, що ж це робиться?
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 13:04

Не понимаю вообще , как свои кровные , можно отдать покупая воздух , а потом сидеть и ныть , что тебя кинули ??? Банки для того и делают , что в один прекрасный момент , его пора ляснуть , и без разницы , какая у банка история , a биток это вообще реальная пирамида ,
reshetnikov_app
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 13:06

Аналитик , которое это предсказал , наверно накупил битков по 65000 , а теперь за 22000 не хочет впарить , поэтому и пишет чушь всякую
reshetnikov_app
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