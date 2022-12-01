Вплив НАТО у світі може похитнутися
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Генсек НАТО: економічна криза загрожує безпеці країн альянсу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 16 бер, 2023 14:56
Генсек НАТО: економічна криза загрожує безпеці країн альянсу
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Дивися повний текст
Генсек НАТО: економічна криза загрожує безпеці країн альянсу
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