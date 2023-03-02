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Відновлення будівництва: на
скільки затримується здача...

Відновлення будівництва: на скільки затримується здача...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 15:15

Відновлення будівництва: на скільки затримується здача...

Пропонуємо до обговорення:
Попит на житло, особливо в новобудовах, під час війни залишається низьким. Ростуть ціни на матеріали, на ринку виник дефіцит кадрів. Зараз з понад 90% об’єктів у столиці, які заявили про відновлення будівництва у 2022 році, до робіт на майданчиках повернулась лише половина.

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Відновлення будівництва: на скільки затримується здача житла в Києві під час війни
R2
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