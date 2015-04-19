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Обмен наличной валюты. Курсы обменок. Цвет купюр. И тд
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:37
Чтобы разгрузить и не захламлять тему конвертдепо - предлагаю всё, что связано с обменками, их курсами и нюансами писать сюда.
Тут можно поговорить и про цвет купюр и про "номера подряд" и прочую белиберду.
А то есть персонажи, которые по 10 раз в день рассказывают какой курс они видели и валюту какого цвета они получили.
Хай лучше пишут эту чрезвычайно важную информацию в эту тему-помойку
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mustbe
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:47
Поки стояв у касі за котлетою Привата - прийшла бомжиха і хотіла обміняти 50 грн (обмальована та у жиру) на іншу купюру.
Касир їй відмовила. Чому? Може питання не у купюрі, а у сморіді від бомжихи?
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Investor_K
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:58
Investor_K написав:
Поки стояв у касі за котлетою Привата - прийшла бомжиха і хотіла обміняти 50 грн (обмальована та у жиру) на іншу купюру.
Касир їй відмовила. Чому? Може питання не у купюрі, а у сморіді від бомжихи?
треба у тему додати "Фiлософiя"
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cohan
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